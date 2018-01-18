Специалисты рассказали о мерах безопасности при купании на Крещение

В ночь на 19 января многие верующие, несмотря на холодную погоду, купаются в открытой воде.

Для того чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, Управление полиции АТО Гагаузия совместно с Управлением гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (УЧС) призвали купающихся соблюдать определенные правила:

• Перед купанием в ледяной воде разогрей тело, сделав разминку или пробежку, но не заходи в воду вспотевшим.

• К воде подходи в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы сохранить чувствительность ног и защитить их от острых камней.

• Не купайся толпой – при несчастном случае на тебя не сразу обратят внимание. Оптимально – 3 человека в купальне. Помни о подстраховке и взаимопомощи.

• В воду заходи медленно и осторожно, не прыгай и не ныряй вперед головой. Прыжки в воду не рекомендуются во избежание резкого спазма сосудов головного мозга и развития инсультов, возможного шока от холода.

• Достигнув нужной глубины, окунись, но не плавай. Обращай внимание на состояние рядом купающихся.

• Находись в холодной воде не более 1 минуты, не переохлаждай организм. Не поддавайся чувству эйфории от ледяной воды – это может привести к переохлаждению и другим тяжелым последствиям.

• Купая ребенка, внимательно следи за его погружением в воду. Испугавшийся ребенок может забыть, что он умеет плавать. Ни в коем случае не заставляй ребенка купаться, если он не хочет – возможен сильный испуг и захлебывание.

• Выходя из воды, не хватайся за металлические предметы – даже в легкий мороз руки примерзнут.