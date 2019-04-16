Специалисты рассказали, как выбрать мясо, яйца и кулич на пасхальный стол

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При покупке яиц покупателям рекомендуется изучить их внешний вид и учесть дату производства, отмеченную на них. Срок потребления не может превышать 28 дней с момента производства. Яичная скорлупа должна быть чистой, твердой, целой и без пятен. Такие рекомендации дают специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в преддверии пасхальных праздников.

Запрещается продавать яйца в местах, где продаются мясные, молочные или пищевые продукты, которые потребляются без термической обработки. Не следует покупать яйца с треснутой скорлупой или разбитые яйца. Яйца не должны иметь мутный белок или смешанный с желтком. В случае подозрений относительно качества яиц, можно запросить у продавца ветеринарный сертификат. Особое внимание следует уделить краске для яиц. Противопоказано приобретать краску с немаркированной упаковкой или неупакованную краску, поскольку это может оказаться полиграфическая или текстильная краска, которая может представлять опасность для здоровья, пишет ipn.md.

Свежее мясо нужно покупать только в мясных лавках, продуктовых магазинах, в специально оборудованных местах на рынках. После нажатия пальцем, мясо должно приобрести первоначальную форму и не быть липким и плохо пахнуть. Следует обратить внимание на наличие штампа санитарно-ветеринарного контроля. При покупке свежей рыбы, ее поверхность должна быть чистой, бронхи должны быть красными, целыми.

При покупке кулича или другой продукции потребители должны внимательно прочитать информацию на этикетке, дату изготовления, сроки годности. Упакованный кулич должен быть защищен от солнечных лучей, поскольку из-за испарения влаги, под пленкой может развиваться плесень.

Продукты должны храниться в соответствии с инструкциями производителя и следует учитывать инструкции по замораживанию, оттаиванию и приготовлению блюд.