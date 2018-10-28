Специалисты: прошедшее землетрясение было сильнейшим за последние 4 года

В комментарии для телеканала protv.md глава Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии в Кишиневе Ион Илиеш рассказал, что землетрясение произошло в 3.38 (2.38 по зимнему времени). Толчок ощутили на всей территории страны.

В Кишиневе интенсивность толчка была на балл ниже, чем в эпицентре – 5 баллов. Землетрясение сопровождалось гулом и испугало кишиневцев, некоторые даже покинули помещения.

По словам специалиста, это – самое сильное землетрясение в Молдове за последние 4 года. На данный момент жертвы или ущерб зарегистрированы не были.