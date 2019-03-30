Специалисты предупреждают о возможном нарушении сна из-за перехода на летнее время

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В первые недели после перехода на летнее время возможны нарушения нормального сна. Кроме усталости, могут появляться легкое недомогание, отсутствие аппетита, головные боли. Специалисты в области здравоохранения считают, что названные симптомы – вполне нормальные.

В цитируемом IPN пресс-релизе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в частности, отмечается, что в связи с сезонным изменением летнего времени, если появляются осложнения заболеваний или усиление хронических заболеваний, необходимо немедленно обращаться к врачу. Важно, чтобы в данный период времени соответствующие лица больше передвигались, имели здоровый сон, потребляли больше продуктов питания, содержащих больше витаминов и минералов.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, Республика Молдова перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно передвинуть на час вперед – с 02.00 на 03.00. Официальное время меняется два раза в год – в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

Стоит отметить, что в Молдове вскоре может быть отменен переход на летнее время. Ранее правительство сообщило, что займет в этом вопросе ту же позицию, что и страны Европейского союза, а 26 марта нынешнего года европейские депутаты проголосовали абсолютным большинством за отмену сезонного изменения времени в ЕС с 2021 года.