Специалисты по защите прав потребителей рассказали, какие купленные вещи чаще всего возвращают клиенты

Еженедельно в Национальное агентство по защите прав потребителей поступает около 20-и жалоб от потребителей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, чаще всего люди жалуются на дефекты телефонов, которые проявляются до истечения их гарантийных сроков. Кроме этого, некоторые негодуют из-за плохого качества приобретённой обуви. Очень часто случается, что продавцы отказываются предоставлять Книгу жалоб, вынуждая этим клиента обращаться в агентство. Также часто граждане остаются недовольными услугами службы такси или туристических агентств.

Жалобы поступают на плохое качество продукта или услуг, а также несоответствие термина предоставляемой услуги. Так, например, в одном случае мужчина приобрёл для своей супруги лосины, однако те не подошли по размеру. Его попытка поменять их на другой размер не увенчалась успехом, продавец отказал ему в этом. В связи с этим, мужчина обратился в агентство, написал жалобу и таким образом восстановил свои права потребителя и вернул деньги за приобретённый товар, отмечает источник.