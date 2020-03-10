Специалисты определили продукт, которым отравились учащиеся в Чок-Майдане (ФОТО)

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Причина массового отравления учащихся лицея в селе Чок-Майдан была установлена. Специалисты нашли стафилококк в одном из продуктов, который готовили в пищевом блоке учебного заведения. Такие данные были представлены сегодня Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (НАБПП).

Сотрудники НАБПП совместно с Национальным агентством общественного здоровья (НАОЗ) провели эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением учащихся лицея в селе Чок-Майдан Комратского района. По словам директора НАБПП Владислава Котича, большинство детей, получивших отравление, находятся под присмотром врачей, их здоровью ничего не угрожает.

– В результате эпидемиологического расследования, которое включало в себя лабораторные анализы, было установлено, что причиной отравления стали бактерии стафилококка. Они были обнаружены в одном из продуктов, приготовленных в пищевом блоке. Было также установлено, что сырьё животного и растительного происхождения, доставляемое как лицей, так и в дошкольное учреждения села Чок-Майдан, соответствует всем требованиям нормативных актов, – отметил Котич.

Стоит отметить, что пищевой блок лицея в Чок-Майдане ещё не возобновил свою деятельность. Там проводятся санитарно-гигиенические мероприятия.

Напомним, что в начале марта в селе Чок-Майдан около 40 учащихся лицея были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. У всех проявилась рвота, боли в животе, тошнота и диарея.