Специалисты не рекомендуют гражданам купаться в Днестре

Специалисты не рекомендуют гражданам купаться в Днестре

Вода в Днестре не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям как по химическим, так и по микробиологическим показателям. Об этом говорят сотрудники санэпидемстанции, ссылаясь на еженедельные пробы воды.

Как пишет mvdpmr.org, особенную опасность купание в Днестре представляет для детей, пожилых людей, а также для тех, у кого снижен иммунитет.

– Вода в Днестре неблагоприятна для купания: там содержится кишечная палочка и другие загрязнения, – рассказывают специалисты.

С 1 июня лаборанты начали проводить исследования на холерный вибрион. Пробы по результатам исследований оказались положительными. Это значит, что в воде присутствуют опасные микроорганизмы, которые похожи на бактерии холеры.

Если всё-таки купаться очень хочется, то врачи после этого настоятельно рекомендуют принять душ. Именно такая мера максимально снизит риск заболевания различными инфекциями.

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