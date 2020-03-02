В Молдове усиливают меры по профилактике коронавируса

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На сегодняшнем заседании Национального координационного центра по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа было принято решение направить в Международный аэропорт Кишинёва специалистов Национального агентства общественного здоровья, которые будут осматривать пассажиров, прилетевших в страну из зон с повышенным риском распространения COVID-19. Кроме этого, сотрудники НАОЗ будут помогать заполнять эпидемиологические справки, которые оперативно должны передаваться семейным врачам.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, все люди, прибывшие из зон высокого риска, будут находиться под наблюдением врачей в домашних условиях в течение 14 дней. Если они трудоустроены, им предоставят больничный, будет доступна также выплата пособия по временной нетрудоспособности.

Стоит отметить, что за последние сутки в Молдове не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции нового типа. Национальное агентство общественного здоровья сообщило о 7 случаях подозрения на коронавирус у детей и взрослых, которые прибыли из Италии. В течение сегодняшнего дня в эпидемиологической лаборатории будут проведены соответствующие тесты.

Всего за последние 24 часа на контрольно-пропускных пунктах было зарегистрировано около 24 000 человек, въехавших в Молдову. 758 из них прибыли прямыми маршрутами из Италии.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну призвала всех руководителей медико-санитарных учреждений строго соблюдать профилактические меры, в том числе разместить дезинфицирующие растворы в каждом учреждении. В то же время Национальное агентство общественного здоровья будет ежедневно обновлять список зон с повышенным риском распространения коронавируса нового типа. Особое внимание будет уделено ситуации в Италии.

В настоящее время из-за вспышки коронавируса в Италии был введён карантин в регионах Ломбардия и Венето. Подробности можно найти здесь.