Специалисты НАОЗ просят граждан быть осторожными при использовании химических веществ в быту

Специалисты НАОЗ просят граждан быть осторожными при использовании химических веществ в быту

Специалисты Национального агентства общественного здоровья НАОЗ выпустили ряд предупреждений и рекомендаций для населения об использовании химических веществ в домашних условиях.

По данным НАОЗ, в последнее время в стране наблюдается все больше случаев острого отравления химикатами среди детей. Основной причиной возникновения такого рода отравлений являются несоблюдение доз и правил использования продукта, пишет moldpres.md.

Специалисты предупреждают, что использование химических веществ для животных с целью лечения детей запрещается. Они рекомендуют гражданам внимательно читать рекомендации и состав химического продукта, не оставлять продукты в доступном для детей месте и не превышать рекомендованные дозы. При подозрении на отравление химическими веществами граждане должны незамедлительно обратиться к врачу.

Напомним, что на днях в Оргеевском районе в результате отравления препаратом ветназначения скончался ребёнок.

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