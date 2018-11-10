Специалисты НАБПП наведались в Центр по размещению детей раннего возраста (ФОТО)

Специалисты НАБПП наведались в Центр по размещению детей раннего возраста (ФОТО)

Сотрудники Муниципального управления по безопасности пищевых продуктов в Кишинёве провели запланированную проверку в столовой Центра по размещению и реабилитации детей раннего возраста, расположенного по улице А. Космеску, 51.

По данным пресс-службы НАБПП, цель визита состояла в проверке условий питания детей и в соблюдении правил в этой области. В ходе контроля были проверены акты и процедура закупок пищевых продуктов, а также условия их хранения и приготовления блюд. Кроме этого, специалисты проверили, соответствуют ли приготовленные блюда меню, одобренному Национальным агентством общественного здравоохранения. В ходе контроля большое внимание было уделено персоналу и уровню их подготовки.

Комиссия отметила высокий уровень подготовки условий приготовления блюд, а также процедуры закупки и хранения пищевых продуктов. Кроме этого, специалисты отметили высокий уровень профессиональной подготовки персонала. В результате проверки, были выписаны некоторые предписания и рекомендации по улучшению условий, связанных с безопасностью пищевых продуктов.

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