Специалисты из Санкт-Петербурга проведут техническую экспертизу на очистной станции в Кишиневе (ФОТО)

Специалисты из Санкт-Петербурга проведут техническую экспертизу на очистной станции в Кишиневе (ФОТО)

Проблема неприятного запаха, которая сохранялась в прошлом году в Кишиневе из-за халатности, проявленной бывшими властями муниципия в вопросе о функционировании очистной станции, стала одной из обсужденных тем на встрече генерального примара молдавской столицы Иона Чебана со специалистами Института проектирования Санкт-Петербурга. 

В ходе беседы принимающая сторона рассказала, что аналогичная проблема была когда-то и в северной столице России. Тогда специалистами были найдены необходимые решения.

– Получил заверения в том, что группа экспертов данного учреждения, а также представители предприятия, предоставляющего услуги водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге, совершит визит в Кишинев для осуществления технической экспертизы, учитывая, что в настоящее время ведутся работы по реабилитации очистной станции в молдавской столице, – рассказал Ион Чебан. 

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