Специалисты из Румынии готовы безвозмездно разработать Генеральный градостроительный план Кишинева

Специалисты из Румынии готовы безвозмездно разработать Генеральный градостроительный план Кишинева

Ассоциация «Исследовательский центр по устойчивому развитию» (ACCDD) из Бухареста готова безвозмездно разработать и обновить Генеральный градостроительный план Кишинева. Об этом написал генеральный примар муниципия Ион Чебан в соцсети.

Накануне у него состоялась беседа с представителем Ассоциации «Исследовательский центр по устойчивому развитию» из Бухареста. Было решено сформировать рабочую группу, в которую войдут специалисты из Республики Молдова и других стран.

– Мы представим Муниципальному совету проект решения о предоставлении помощи со стороны Румынии и предложим одобрить его. Это будет первый вопрос в повестке дня работы Муниципального совета Кишинева, – сказал Чебан.

Ассоциация «Исследовательский центр по устойчивому развитию» разработала зональные градостроительные планы для секторов 1, 4 и 6 в Бухаресте.

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