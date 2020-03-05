Специалисты из Румынии готовы безвозмездно разработать Генеральный градостроительный план Кишинева

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Ассоциация «Исследовательский центр по устойчивому развитию» (ACCDD) из Бухареста готова безвозмездно разработать и обновить Генеральный градостроительный план Кишинева. Об этом написал генеральный примар муниципия Ион Чебан в соцсети.

Накануне у него состоялась беседа с представителем Ассоциации «Исследовательский центр по устойчивому развитию» из Бухареста. Было решено сформировать рабочую группу, в которую войдут специалисты из Республики Молдова и других стран.

– Мы представим Муниципальному совету проект решения о предоставлении помощи со стороны Румынии и предложим одобрить его. Это будет первый вопрос в повестке дня работы Муниципального совета Кишинева, – сказал Чебан.

Ассоциация «Исследовательский центр по устойчивому развитию» разработала зональные градостроительные планы для секторов 1, 4 и 6 в Бухаресте.