Специалисты из Кишинёва и Киева обменяются опытом по вопросам отлова бездомных собак

Специалисты из Кишинёва и Киева обменяются опытом по вопросам отлова бездомных собак

Как сообщают в столичной примарии, с 25 по 31 декабря в в Центре по отлову и стерилизации животных в Кишинёве будет работать группа ветеринаров и сотрудников службы отлова бездомных собак из Киева.

Визит украинских специалистов направлен на обучение сотрудников муниципальных профильных служб применению гуманных методов отлова бездомных животных, а также их стерилизации.

Подобные мероприятия по стерилизации уличных животных в столице проводились и ранее, в том числе в течение текущего года. Первая миссия с участием ветеринаров из Румынии прошла в Кишинёве в марте, а вторая была проведена в мае с участием представителей международной организации “World Vets”.

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