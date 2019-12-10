Специалисты ГИЧС провели урок безопасности для столичных дошколят (ФОТО)

Специалисты ГИЧС провели урок безопасности для столичных дошколят (ФОТО)

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям провели урок безопасности для 30 детей в возрасте 4-6 лет. Мероприятие состоялось в одном из столичных детских садов.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, спасатели и пожарные рассказали малышам об опасности игр с огнем, а также о правилах поведения при пожаре. Ребятам также показали технику и оборудование, которые спасатели используют при тушении огня.

Стоит отметить, что сотрудники ГИЧС систематически организуют подобные уроки в образовательных учреждениях по всей стране. Так, с начала года спасатели провели инструктаж для 14 321 ребёнка.

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