Спасти наследие

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Ион Штефэницэ – о разрушенных памятниках, мизерном бюджете и о своей позиции

Сохранение культурного наследия – один из главных приоритетов цивилизованных стран. О том, как в нашей стране обстоят дела с защитой и реабилитацией памятников истории в интервью главному редактору «АиФ в Молдове» рассказывает директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Чёрная книга

– Господин Штефэницэ, за время вашего руководства Агентством по инспектированию и реставрации памятников удалось как-то остановить разрушение и уничтожение исторических объектов в Молдове?

– В ноябре исполнится 10 лет как я возглавляю Агентство по инспектированию и реставрации памятников. В начале деятельности мы провели инвентаризацию памятников в Кишинёве и всю эту информацию изложили в «Чёрной книге культурного наследия муниципия Кишинёв». После проведённого агентством осенью 2010-го мониторинга исторических объектов по республике был обновлён Регистр памятников, охраняемых государством, принятый в 1993 году. Всего в регистр было включено 5862 памятника со статусом охраняемых.

За годы независимости Молдова осталась без 26 деревянных церквей, которые продолжают числиться в регистре. Что касается усадеб, то многие из них находятся в плачевном состоянии. Об этих объектах написано в изданной нами книге «Культурное наследие – от реальности к необходимости».

Вместе с тем хочу отметить: если до 2010 года Кишинёв лишался одного памятника в месяц, то сейчас уже нет того ритма разрушений. С 2006 по 2010 годы было разрушено более 40 памятников, начиная с 2010-го эта статистика пошла на спад: в 2010 году – 6, в 2011-м и в 2012-м – по 4, в 2013 – 2, в 2014 была лишь попытка сноса охраняемого государством исторического объекта.

«В 2009 году Министерство культуры на поддержку культурного наследия заложило в бюджете 3 млн леев, сейчас эти дотации увеличены до 20 млн. Однако это ничтожно мало. И на местном уровне на содержание памятников мало где выделяются средства».

Законы для неисполнения

– У нас хорошее законодательство по вопросу охраны памятников?

– Закон об охране памятников у нас хороший, но он должен применяться. Статья 42 этого документа гласит, что власти первого и второго уровней должны предусматривать в своих годовых бюджетах необходимые суммы для проведения работ по охране, консервации и реставрации памятников, однако только в семи районах страны выделялись средства на содержание памятников государственного значения, а усадьбы, церкви и другие объекты вообще вне финансирования.

Если бы у каждого чиновника на местном и национальном уровне было желание выделять деньги на сохранение памятников, то всё было бы по-другому. А мне при каждом обращении с просьбой выделить деньги на ремонт или восстановление памятника не отвечали бы, что есть проблемы поважней – медицина, образование, социальная сфера. Государство должно инвестировать в сохранение культурного наследия, как это делается в других странах.

– У агентства есть свой бюджет на реставрацию памятников? И сколько денег в госбюджете отводится на поддержку культурного наследия?

– У нас нет своего бюджета на эту статью расходов. Наши компетенции заключаются в мониторинге: как соблюдается и исполняется законодательство в области сохранения культурного наследия. В 2009 году Министерство культуры на поддержку культурного наследия заложило в бюджет 3 млн леев, сейчас эти дотации увеличены до 20 млн. Однако это ничтожно мало. И на местном уровне на содержание памятников мало где выделяются средства.

Под шквалом критики

– Реабилитация столичного парка им. Штефана чел Маре – один из инициированных вами проектов, за который критикуют многие. Вам предъявляют претензии и по поводу вырубки деревьев на Еврейском кладбище, сомневаясь в том, что некрополь сохранят, а не возведут на его месте очередной новострой. Ваши аргументы «АиФ в Молдове» по этим вопросам привела в номере за 27 марта. Но как вы считаете, вся эта критика заслуженная?

– Я понимаю, люди потеряли веру во всё. И теперь с какой бы инициативой мы не выходили, всё равно будут причислять к коррупционерам или говорить, что находимся у кого-то из власти предержащих в кармане. Я ни у кого не иду на поводу – хочу настоящего диалога со всеми. Хочу, чтобы у руководства страны и в дальнейшем была воля реализовывать проекты по восстановлению культурного наследия, чтобы можно было реставрировать объекты и в Оргееве, и в Вадул-луй-Рашкове, и в Леово, и в других местах.

Вместе с тем хочу заметить, что люди всегда найдут причины, чтобы критиковать и нападать на тех, кто предлагает провести какие-то изменения в городе. Но нужно быть конструктивными, слушать и слышать друг друга, дискутировать, выйти из прежних стандартов, если мы хотим поменять жизнь в государстве к лучшему.

– Не можем не затронуть ещё один больной вопрос – снос кафе «Гугуцэ». Вначале вы проголосовали против строительства на его месте, а спустя пару лет поддержали этот проект. Многие люди убеждены, что вы продались. Ваш аргумент: застройщик предложил адекватный проект. А не случится ли как обычно: застройщик, получив разрешение, построит первоначально заявленный объект?

– Я дважды проголосовал против, когда предлагалось на месте кафе «Гугуцэ» построить гостиницу высотой в 14 этажей. Начался судебный процесс, мы дошли до Высшей судебной палаты, и разрешение застройщику не дали. В 2018 году нам предложили на утверждение уже совсем другой проект: возведение социально-культурного многофункционального центра высотой в 7 этажей плюс терраса, где предусматриваются два ресторана, художественная галерея, конференц-зал – что в корне отличается от первоначального варианта. После того как мы утвердили этот вариант, появился даже третий, в котором будущий объект стал ещё на этаж ниже.

18 июля 2018 года, когда я проголосовал за этот проект, то семь раз отмерил и один – отрезал, как говорится. Я проанализировал ситуацию в исторической ретроспективе – что вообще строилось в этом городском саду. Изучил опыт других стран, чтобы выяснить, что у них возводится в охраняемых зонах. С этой же целью съездил в Яссы, был во Дворце культуры, который является визитной карточкой города – и увидел там здание в 16 этажей в охраняемой исторической зоне. И тогда спрашивается, почему в Яссах можно, а у нас нельзя? Я не вижу ничего страшного в том, что в парке появится этот объект. Это то же кафе «Гугуцэ», но в обновлённом виде. Что касается вопроса о возврате к первоначальной версии проекта. Я встречался с владельцем объекта, чтобы выяснить его намерения. Он меня заверил, что собирается строить то, что представлено в проекте. Я стараюсь верить людям. Нужно двигать дела у нас в стране, поддерживать людей и менять жизнь к лучшему.

Увидел Шанхай… и поменялся!

– Раньше многие граждане вас поддерживали, даже говорили, что Штефэницэ – единственный человек, который переживает за судьбу памятников. Сейчас всё чаще приходится слышать, что Ион Штефэницэ изменился, уже не тот, каким был вначале. Вы с этим согласны?

– Когда ты работаешь в системе и идёшь против течения, то теряешь здоровье. Могу сказать: я изменился, потому что у меня уже не то здоровье, какое было 10 лет назад. Я не такой же, потому что у меня больше опыта, знаний, мудрости, я лучше знаю исторический центр Кишинёва. Меня постоянно в чём-то упрекают, нападают, критикуют. Помню шквал критики, который последовал после того, как я предложил проект по художественному освещению зданий в Кишинёве. Но потом выяснилось, что это красиво – число освещаемых зданий растёт, и больше никто не вспоминает тех нападок.

А ещё Штефэницэ сильно поменялся после того, как трижды побывал в Китае в рамках проектов в 2010, 2011 и в 2012 годах и увидел, как китайцы ответственно относятся к культурному наследию и одновременно развивают и экономику городов. У нас любой беспорядок сравнивают с Шанхаем. А я не спешу использовать сравнение «как в Шанхае», говоря о плохом. Шанхай для меня – пример. Старая часть этого города была законсервирована, отреставрирована и восстановлена. Там смело используют новые стили в архитектуре, которые органично вписываются в исторические слои. В Кишинёве есть кварталы, в которые мы тоже можем интегрировать новые строения, то есть пятый слой. Но важно, чтобы государство выделяло средства на сохранение культурного наследия и граждане страны понимали его ценность и были более ответственны.

ДОСЬЕ

Ион Штефэницэ – директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников. Родился 3 марта 1980 года в г. Леово РМ. Окончил факультет истории и этнопедагогики Государственного педуниверситета им. И. Крянгэ (1998–2002 гг.), юридический факультет Госуниверситета Молдовы (2003–2009 гг.), университет Via Domitia во Франции (2005–2006 гг.).

Любовь Чегаровская