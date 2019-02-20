Спасшие малыша от верной гибели пятеро учеников из Страшен были признаны героями

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Пятеро учеников из Страшен доказали, что героем можно быть в любом возрасте. Мальчики спасли 2-летнего ребёнка, который едва не упал с 5-го этажа.

Инцидент произошёл недавно, пишет deschide.md. Когда ученики 9-го класса возвращались со школы, они заметили маленького мальчика, который игрался на балконе 5-го этажа. При этом ребёнок залез на стульчик, а рядом не было никого из взрослых. Ребята немедленно позвонили в Службу 112, после чего отправились в квартиру и перенесли малыша в безопасное место. Дверь в квартиру не была заперта. Оказалось, что 2-летний ребёнок находился дома с дедушкой, который не заметил, что малыш вышел на балкон.

Сотрудники полиции решили поощрить поступок подростков, наградив их дипломами. Ученики выразили свою благодарность, а двое из них рассказали, что в будущем хотели бы стать полицейскими.

– Мы оценили их героический поступок. Ребята проявили максимальную мобилизацию, что предотвратило трагедию, – отметил начальник Инспектората полиции Геннадий Малик.