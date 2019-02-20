Спасшие малыша от верной гибели пятеро учеников из Страшен были признаны героями

Спасшие малыша от верной гибели пятеро учеников из Страшен были признаны героями

Пятеро учеников из Страшен доказали, что героем можно быть в любом возрасте. Мальчики спасли 2-летнего ребёнка, который едва не упал с 5-го этажа.

Инцидент произошёл недавно, пишет deschide.md. Когда ученики 9-го класса возвращались со школы, они заметили маленького мальчика, который игрался на балконе 5-го этажа. При этом ребёнок залез на стульчик, а рядом не было никого из взрослых. Ребята немедленно позвонили в Службу 112, после чего отправились в квартиру и перенесли малыша в безопасное место. Дверь в квартиру не была заперта. Оказалось, что 2-летний ребёнок находился дома с дедушкой, который не заметил, что малыш вышел на балкон.

Сотрудники полиции решили поощрить поступок подростков, наградив их дипломами. Ученики выразили свою благодарность, а двое из них рассказали, что в будущем хотели бы стать полицейскими.

– Мы оценили их героический поступок. Ребята проявили максимальную мобилизацию, что предотвратило трагедию, – отметил начальник Инспектората полиции Геннадий Малик.

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