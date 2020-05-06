Спасительная плазма

0

Зачем переболевших коронавирусом просят сдавать плазму? Она имеет какие-то целебные свойства? Т. Газдэ, Кишинёв

Национальный центр переливания крови (НЦПК) обратился к гражданам, которые вылечились от коронавируса нового типа, с просьбой пожертвовать плазму крови. Один донор может спасти трёх тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19.

По словам директора НЦПК Светланы Чеботарь, одноразовое донорство плазмы от одного человека (около 600 мл) делится на три дозы по 200 мл каждая и переливается трём пациентам соответственно.

Вылечившиеся от коронавируса люди – подходящие доноры, потому что их организм победил инфекцию, а в плазме содержатся антитела против COVID-19, которые дали иммунной системе возможность бороться с вирусом во время болезни. Плазма выздоровевших людей может быть эффективным лекарственным средством. Этот способ уже практикуется экспериментально в США, Китае, Италии, Германии и в других странах, затронутых пандемией. Метод лечения был регламентирован в РМ 13 апреля с. г.

Стать донорами плазмы могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями и выписаны из больницы минимум 14 дней назад. Лицам, отвечающим вышеназванным условиям, предлагают обратиться по телефонам: 022 109050 (Кишинёв); 0231 71393 (Бельцы); 0299 81305 (Кагул).