“Спасибо за дружбу и готовность подставить плечо”: Додон поздравил Валуева с юбилеем

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил самого знаменитого российского боксера и по совместительству своего друга Николая Валуева с юбилеем.

Сегодня чемпиону России, многократному чемпиону мира в тяжелом весе исполняется 45 лет.

– Спасибо Николаю Сергеевичу за дружбу, за моральную поддержку в трудные времена, за готовность подставить плечо в нашей борьбе за отстаивание партнёрства и развитие дружбы между нашими странами, – сказал глава молдавского государства.

Стоит напомнить, что в прошлом году Николай Валуев, находясь в Кишиневе, вместе с Игорем Додоном открыл в молдавской столице, в Государственном университете физической культуры и спорта, новый боксерский ринг.