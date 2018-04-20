Спасателям пришлось извлекать застрявшие в металле пальцы двух детей (ВИДЕО)

Спасателям пришлось извлекать застрявшие в металле пальцы двух детей (ВИДЕО)

Первый случай произошел в городе Дурлешты утром 19 апреля.

Спасателей вызвали родители годовалого мальчика. Выяснилось, что малыш сунул палец в дырку в металлической решетке в ванне, и не смог его обратно вытащить. Прибывшие специалисты Генинспектората по чрезвычайным ситуациям за 20 минут вызволили палец малыша, не повредив его.

Второй вызов спасателям поступил из столичной детской больницы им. В. Игнатенко. Туда поступил 10-летний мальчик, неудачно поигравшийся с металлической гайкой: она застряла у него на пальце. Не справившись самостоятельно с проблемой, родители отвезли мальчика в больницу, врачи которой, в свою очередь, вызвали спасателей. Этот палец также был ими успешно извлечен.

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