Спасатели в Кишиневе пришли на помощь обездвиженной пенсионерке

Инцидент произошел этой ночью на столичной улице Мунчешть.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД, звонок в службу 112 поступил от врачей, которых вызвали для оказания помощи на дому, однако они не смогли попасть внутрь квартиры, так как женщина, которая к ним обратилась, не открывала дверь. На место происшествия прибыли спасатели, которые помогли медицинским работникам войти. 67-летняя пенсионерка лежала на полу. Она упала, когда шла к двери.

Выяснилось, что у женщины было высокое давление. В течение 5 минут ей привели в чувство и оказали необходимую помощь. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Стоит отметить, что за последние сутки спасатели и пожарные были задействованы в 50 рисковых ситуациях. В основном, речь шла о тушении возгораний, а также о разблокировании дверей.