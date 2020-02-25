Спасатели устраняли последствия штормового ветра по всей стране (ФОТО)

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В течение вчерашнего дня спасатели получили множество вызовов, связанных с последствиями сильного ветра.

В Каушанском районе сотрудники ГИЧС укрепляли повреждённую крышу здания районного совета, которая в любой момент могла обрушиться. Также в этом районе демонтировали несколько листов шифера, свисавших с крыши Центра общественного здоровья и представлявших опасность для прохожих.

В Кантемирском районе, в селе Коштангалия, ветер повредил около 75 м2 кровли Дома культуры. Вмешательство спасателей понадобилось и в Кагульском районе, где ветер повредил крышу жилого дома. Также из-за неблагоприятных погодных условий упали несколько рекламных щитов в Криулянах.

Согласно данным поставщиков электроэнергии, в связи со вчерашней непогодой остаются частично обесточенными 51 населённый пункт в Кишинёве, Гагаузии, а также в Криулянском, Страшенском, Оргеевском, Теленештском, Каларашском, Каушанском, Штефан-Водском, Новоаненском, Кагульском и Тараклийском районах.