Спасатели установили спецтехнику для сноса дома в Атаках (ФОТО)

Спасатели установили спецтехнику для сноса дома в Атаках (ФОТО)

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по расчистке территории вокруг повреждённого здания в Атаках.

Так, накануне спасатели подготовили место, необходимое для установки техники для демонтажа дома. Сотрудники компании-подрядчика установили спецоборудование для работ по сносу, которые пройдут в ближайшее время. В то же время специалисты постоянно проверяют устойчивость здания, а также прилегающую территорию, с помощью лазерного датчика.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает следить за ситуацией.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md