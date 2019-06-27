Спасатели установили спецтехнику для сноса дома в Атаках (ФОТО)

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по расчистке территории вокруг повреждённого здания в Атаках.

Так, накануне спасатели подготовили место, необходимое для установки техники для демонтажа дома. Сотрудники компании-подрядчика установили спецоборудование для работ по сносу, которые пройдут в ближайшее время. В то же время специалисты постоянно проверяют устойчивость здания, а также прилегающую территорию, с помощью лазерного датчика.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает следить за ситуацией.