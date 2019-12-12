Спасатели установили более 230 датчиков дыма в частных домах граждан

Спасатели установили более 230 датчиков дыма в частных домах граждан

Более 230 детекторов дыма были установлены в рамках кампании “Защищённый дом – спасённая жизнь”. Только за последнюю неделю сотрудники ГИЧС посетили 33 жилых дома в Кирсова, Казаклии и Вулканештах, а также в Егоровке Фалештского района.

Пожарные вместе с органами местного управления и службами социальной помощи оценили состояние 1 218 детекторов дыма, ранее установленных в 39 населённых пунктах страны.

В ближайшее время планируется установка 195 датчиков для 180 семей в 11 населённых пунктах. Спасатели посетят районы Фалешты, Кагул, Унгены, Теленешты, Дондюшаны.

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