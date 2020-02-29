Спасатели учили школьников оказывать первую помощь (ФОТО, ВИДЕО)

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Более 370 учащихся из различных учебных заведений страны прошли инструктаж по оказанию первой медицинской помощи. Мероприятия проводились в рамках инициированной ГИЧС информационной кампании.

28 февраля сотрудникам SMURD, спасатели и пожарные провели уроки безопасности в средних школах в районах Дубоссары, Кагул и в Бельцах. Так, навыки оказания первой помощи приобрели более 180 учеников лицея им. Штефана чел Маре в Дубоссарах, 57 детей из лицея им. Иоан Водэ в Кагуле, а также 78 учеников из Бельц.

Спасатели продемонстрировали детям способы реанимации пациента в случае остановки сердца и показали, как оказывать первую помощь в случае пожаров, ДТП, утоплений и т. д. Кампания, проводимая для учеников IX-XII классов, продлится в течение ближайших трёх месяцев.