Спасатели учили школьников оказывать первую помощь (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели учили школьников оказывать первую помощь (ФОТО, ВИДЕО)

Более 370 учащихся из различных учебных заведений страны прошли инструктаж по оказанию первой медицинской помощи. Мероприятия проводились в рамках инициированной ГИЧС информационной кампании.

28 февраля сотрудникам SMURD, спасатели и пожарные провели уроки безопасности в средних школах в районах Дубоссары, Кагул и в Бельцах. Так, навыки оказания первой помощи приобрели более 180 учеников лицея им. Штефана чел Маре в Дубоссарах, 57 детей из лицея им. Иоан Водэ в Кагуле, а также 78 учеников из Бельц.

Спасатели продемонстрировали детям способы реанимации пациента в случае остановки сердца и показали, как оказывать первую помощь в случае пожаров, ДТП, утоплений и т. д. Кампания, проводимая для учеников IX-XII классов, продлится в течение ближайших трёх месяцев.

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