Спасатели спасли пенсионера из горящей квартиры на Чеканах

Спасатели спасли пенсионера из горящей квартиры на Чеканах

Пожар случился вечером 17 марта в квартире дома, расположенного на улице Милеску-Спэтару на Чеканах. По данным ГИЧС, возгорание произошло в комнате, где находился 70-летний мужчина.

Прибывшие на место пожарные вывели пенсионера из квартиры. Мужчина получил лёгкое отравление продуктами горения и был госпитализирован.

Пожарным удалось оперативно локализовать очаг возгорания. Огонь успел повредить внутреннее убранство комнаты. Обстоятельства и причину пожара предстоит установить специалистам.

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