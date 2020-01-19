Спасатели следят за безопасностью во время крещенских купаний

Спасатели следят за безопасностью во время крещенских купаний

Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Крещение. В связи с этим сотрудники ГИЧС находятся на службе во многих районах страны. 

Спасатели будут следить за безопасностью граждан, которые решат окунуться в воду по традиции. Сотрудники ГИЧС направились с этой целью на берега водоемов в Дубоссарах, Бельцах и Кагуле. Кроме того, в течение дня бригады спасателей и SMURD будут находиться вблизи рек и озер, чтобы оказать в случае рисковых ситуаций первую помощь.

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций напоминает, что окунаться в воду на Крещение можно только в специально отведенных местах. При этом лучше всего это делать тем, кто физически к этому подготовлен. Строго запрещен доступ несовершеннолетних к воде без надзора взрослых. В рисковых ситуациях следует звонить по номеру 112.

 

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