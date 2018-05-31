Спасатели рассказали о возможных опасностях в сезон купания

Пляжный сезон уже не за горами, многие подготовили свои купальные костюмы и запланировали поход на водоём. Однако с приближением летнего сезона увеличиваются и риски возникновения опасностей, которые не исключены во время купания.

В связи с этим спасатели выступили с некоторыми рекомендациями, которым необходимо следовать, чтобы избежать трагедии. Так, например, они настоятельно рекомендуют избегать мест, опасных для купания, а также не оставлять детей без присмотра.

По словам доктора Игоря Мокану, люди должны купаться в специально отведенных для этого зонах, которые находятся под наблюдением спасателей. Если человек чувствует усталость или он страдает хроническим заболеванием, то ему не следует много время проводить на солнце или в воде, передаёт trm.md.

Кроме этого, по словам специалиста, очень важно не оставлять детей без присмотра и не купаться в тёмное время суток, а также при нестабильной погоде. В воду следует заходить постепенно, чтобы не получить термического шока.

В случае, если вы увидели утопающего человека, его необходимо немедленно вытащить из воды и освободить дыхательные пути. Для этого его следует положить на бок, чтобы помочь воде вытечь, а также убедиться в том, что в дыхательных путях не осталось водной растительности или другого мусора. Если есть необходимость, человеку нужно сделать искусственное дыхание и массаж сердца.

Следует отметить, что с начала текущего года было зарегистрировано 17 случаев утопления. Последний из них произошёл в селе Похрибень Оргеевского района, где утонули трое детей.