Спасатели провели урок безопасности для детей из Конгазчика (ФОТО)

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В период с 16 по 17 мая, в рамках подготовки молодого поколения по гражданской защите, сотрудники УЧС АТО Гагаузии организовали проведение Школы безопасности для детей села Конгазчик Комратского района.

Активное участие в данном мероприятии приняли 120 молодых людей из учебных заведений Комратского района, в возрасте от 15 до 17 лет, пишет upatogagauzia.md.

Участникам были продемонстрированы специальные средства сотрудников УЧС АТО Гагаузии. Также в игровой форме для детей были созданы ситуации риска и продемонстрированы навыки оказания первой помощи. При этом молодые люди были проинформированы о личной безопасности в обществе и дома, о правилах поведения на воде, о мерах безопасности в интернете и т. д. В ходе диалога дети получили 300 брошюр рекомендательного характера.