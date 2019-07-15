Спасатели провели учения по безопасности в детских лагерях Гагаузии

Спасатели провели учения по безопасности в детских лагерях Гагаузии

Гагаузские спасатели проинструктировали 620 детей и персонал в лагерях летнего отдыха. Кампания проводилась с 3 по 11 июля на базах отдыха “Чайка” села Кирсово, “Олимпиец” в Комрате и “Perspectiva vieții” коммуны Светлый.

Как пишет gagauzinfo.md, детям рассказывали о правилах поведения на воде, при грозе и в жаркий период. Также на встречах говорили о безопасности детей на дорогах и в онлайн-среде. Кроме того, спасатели показывали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения.

По окончании инструктивных занятий персоналу и детям летних лагерей было продемонстрировано пожарно-техническое вооружение спасательного автомобиля и его возможности. Также дети пробовали пользоваться огнетушителями, сообщает источник.

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