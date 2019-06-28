Спасатели провели инструктаж для 200 детей в Оргееве (ФОТО)

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям провели инструктаж с применением теории и практики в ряде лагерей страны в рамках кампании по предотвращению рисков чрезвычайных ситуаций среди детей.

По данным пресс-службы ведомства, инструктаж прошли около 230 детей в возрасте от 7 до 16 лет, отдыхающих в лагере «Миорица» Оргеевского района. Сотрудники ГИЧС рассказали о правилах противопожарной безопасности и научили правильно реагировать в случаях возгорания, показав при этом, как применяется техника и оборудование для пожаротушения.Для того, чтобы привлечь внимание детей, спасатели провели интерактивные занятия – дети тушили инсценированный пожар с помощью воды из спецмашины, а также с помощью огнетушителей.

Особое внимание было уделено правилам поведения у водоёмов и предотвращению случаев утопления. Сотрудники ГИЧС совместно со спасателями Оргеевского района в бассейне лагеря продемонстрировали и научили, как спасать утопающего, а врачи показали на практике, как оказывать ему первую медицинскую помощь.

Стоит отметить, что подобные занятия проходят в ряде детских лагерей страны, они направлены ​​на повышение уровня безопасности детей. Инструктаж будет проводится до конца летнего сезона.