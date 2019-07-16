Спасатели проинструктировали более 600 детей в лагерях на юге страны (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает проводить информационную кампанию по предотвращению рисков среди детей. Учения проводились в летних лагерях по всей стране.

Так, сотрудники ГИЧС провели урок безопасности среди 620 подростков в Гагаузии. Мероприятия проходили в Кирсово, Комрате и Светлом. Дети получили информационные листовки с важными рекомендациями на случай рискованных ситуаций. Особое внимание было уделено правильному поведению на воде, а также основным методам спасения людей в случае утопления. Кроме того, спасатели рассказали об общих правилах противопожарной защиты и продемонстрировали детям спецоборудование.

По данным ГИЧС, подобные мероприятия проводятся в летний период во всех уголках страны. Кампания направлена ​​​​на повышение уровня безопасности детей и предотвращение рисков во время летних каникул.