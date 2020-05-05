Спасатели продолжают следить за порядком в карантинных зонах

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По данным ГИЧС, 16 сотрудников ведомства обеспечивают безопасность граждан в населённых пунктах, где введён режим карантина. На въездах установлены в общей сложности 25 стационарных постов, а 11 мобильных групп патрулируют карантинные зоны.

Совместно с местными органами власти спасатели обеспечивают выдачу разрешений экономическим агентам, которые снабжают населённые пункты продовольственными товарами, а также помогают гражданам воспользоваться банковскими услугами и закупить лекарства.

Также сотрудники ГИЧС продолжают информировать граждан о мерах профилактики COVID-19. Так, 5 мая аудиосообщения транслировались в населённых пунктах Чишмикиой и Етулия, а также в Кишинёве.

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