Спасатели продолжают проведение кампании по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

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Сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям продолжают кампанию по предотвращению утопления на водоёмах страны. Так, последние учения прошли на берегу водохранилища Гидигич и озера столичного парка “Ла Извор”.

В ходе мероприятий обучение прошли более 600 человек, большинство из которых – дети. Спасатели раздали гражданам информационные листовки, рассказали о рисках в случае несоблюдения правил поведения на воде, а также обучили навыкам первой помощи в случае утопления.

В то же время спасатели напомнили гражданам о том, что плавать рекомендуется только в местах, оборудованных спасательными станциями. Во время купания не стоит оставлять детей без присмотра взрослых. Кроме того, гражданам напомнили о необходимости избегать употребления алкоголя перед тем, как отправиться к водоёму.