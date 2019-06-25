Спасатели продолжают проведение кампании по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

Спасатели продолжают проведение кампании по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

Сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям продолжают кампанию по предотвращению утопления на водоёмах страны. Так, последние учения прошли на берегу водохранилища Гидигич и озера столичного парка “Ла Извор”.

В ходе мероприятий обучение прошли более 600 человек, большинство из которых – дети. Спасатели раздали гражданам информационные листовки, рассказали о рисках в случае несоблюдения правил поведения на воде, а также обучили навыкам первой помощи в случае утопления.

В то же время спасатели напомнили гражданам о том, что плавать рекомендуется только в местах, оборудованных спасательными станциями. Во время купания не стоит оставлять детей без присмотра взрослых. Кроме того, гражданам напомнили о необходимости избегать употребления алкоголя перед тем, как отправиться к водоёму.

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