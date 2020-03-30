Спасатели продолжают призывать граждан оставаться дома (ВИДЕО)

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В кампании по информированию населения о мерах борьбы с коронавирусом за последние сутки было задействовано 11 спецмашин Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. 29 марта пожарные и спасатели патрулировали улицы во многих населенных пунктах страны, через громкоговорители рассказывая гражданам о рисках заражения коронавирусом и о том, как можно предостеречь себя от этого.

Мероприятия прошли в Яловенском, Кагульском, Криулянском, Унгенском, Хынчештском, Чимишлийском районах и в муниципии Кишинев. Граждан призвали оставаться дома, а в случае необходимости выхода на улицу строго соблюдать социальную дистанцию. При обнаружении симптомов, свойственных коронавирусу, следует незамедлительно звонить по номеру 112.

А сегодня, 30 марта, пожарные отправились с аналогичными посланиями в Каларашский и Ниспоренский районы, а также в ряд населенных пунктов Унген. Мероприятия продолжатся и в предстоящие дни.

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