Спасатели продолжают обучать детей правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели продолжают обучать детей правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС продолжают вести кампанию, направленную на предупреждение чрезвычайных ситуаций среди детей и подростков. Мероприятия проводятся в лагерях на всей территории Республики Молдова.

Последние практические занятия прошли в Страшенах и Сороках для 460 детей. Спасатели обучили ребятишек навыкам защиты от пожара и показали, как правильно пользоваться огнетушителями. Дети смогли примерить форму пожарных и изучить спецтехнику.

Кроме того, спасатели рассказали несовершеннолетним об основных правилах поведения на водохранилищах, а также раздали информационные листовки с важными рекомендациями. Сотрудники ГИЧС организовали практические занятия на территории бассейна одного из лагерей, где показали детям основные методы извлечения из воды людей, а также рассказали об общих правилах оказания первой медицинской помощи.

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