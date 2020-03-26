Спасатели продолжают информировать население о мерах профилактики коронавируса (ВИДЕО)

0

Сотрудники ГИЧС продолжают кампанию по информированию граждан о профилактических мерах против COVID-19.

Так, сегодня смешанные группы спасателей и пожарных патрулировали улицы и раздавали гражданам информационные листовки в населённых пунктах Кырнэцень, Плоп и Тэнэтарь Каушанского района. Далее спасатели посетили Бельцы, село Садовое, а также Новоаненский район.

Подобные мероприятия продолжатся и в последующие дни. Гражданам настоятельно рекомендуют оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию ​​в случае выхода на улицу и звонить семейному врачу или в “скорую” при появлении симптомов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.