Спасатели продолжают информировать население о мерах профилактики коронавируса (ВИДЕО)

Спасатели продолжают информировать население о мерах профилактики коронавируса (ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС продолжают кампанию по информированию граждан о профилактических мерах против COVID-19.

Так, сегодня смешанные группы спасателей и пожарных патрулировали улицы и раздавали гражданам информационные листовки в населённых пунктах Кырнэцень, Плоп и Тэнэтарь Каушанского района. Далее спасатели посетили Бельцы, село Садовое, а также Новоаненский район.

Подобные мероприятия продолжатся и в последующие дни. Гражданам настоятельно рекомендуют оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию ​​в случае выхода на улицу и звонить семейному врачу или в “скорую” при появлении симптомов.

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