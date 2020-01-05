Спасатели продолжают ездить по стране с информационной противопожарной кампанией (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС продолжают визиты в различные населённые пункты страны с целью информирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности. Так, мероприятия по предупреждению возгораний прошли в 446 населённых пунктах в нескольких районах.

Жизненно важные рекомендации получили 34 531 человек из более чем 15 тысяч домовладений. Гражданам рассказали, как правильно использовать источники тепла. Особое внимание уделялось домашним печам, работающим на твёрдом топливе.

Информационная кампания проводилась, в первую очередь, для многодетных семей, пожилых людей, а также для людей с ограниченными возможностями. С 3 по 4 января сотрудники ГИЧС побывали в населённых пунктах Страшенского, Новоаненского, Каушанского, Каларашского и Яловенского районов.