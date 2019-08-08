Спасатели продемонстрировали юным жителям Комрата пожарную технику (ФОТО)

Спасатели продемонстрировали юным жителям Комрата пожарную технику (ФОТО)

Спасатели в Комрате показали оборудование, на котором работают, отдыхающим детского лагеря. 7 августа в Отряде спасателей и пожарных была проведена экскурсия для детей летнего православного лагеря села Конгаз.

Детям была продемонстрирована имеющаяся пожарная и спасательная техника, специальное оборудование и снаряжение, пишет gagauzinfo.md. Также ребята ознакомились с работой региональной диспетчерской службы АТО Гагаузия.

В заключение экскурсии с детьми были проведены инструктивные занятия о мерах безопасности на воде в летний период. Слушателям рассказали, как правильно оказать помощь утопающим, как вести себя во время грозы, в период летнего зноя. Помимо этого, детей проинформировали о правилах пожарной безопасности в летний период и показали, как пользоваться огнетушителем.

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