Спасатели призывают граждан соблюдать ранее введенные ограничения в связи с коронавирусом

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В преддверии Пасхи сотрудники ГИЧС обратились к гражданам с призывом следовать рекомендациям властей по профилактике и борьбе с COVID-19. Людей просят не посещать родственников в населённых пунктах, где введён режим карантина.

В противном случае автомобили с гражданами будут останавливать на постах, установленных при въезде в данные города и сёла. Лицам из других мест проживания не разрешено посещать населенные пункты Карахасань и Талмаза, а также Штефан-Водэ, Глодяны и Сороки. Исключения действуют только для сотрудников аварийных и коммунальных служб. По данным ГИЧС, в муниципалитетах, городах и сёлах, где установлен режим карантина, задействованы 34 спасателя и 14 единиц техники.

Граждан просят оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию ​​и уведомлять власти в случае подозрительных симптомов.

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