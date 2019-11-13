Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности, чтобы не отравиться угарным газом

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С началом отопительного сезона количество происшествий из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании печей увеличивается. В связи с этим спасатели настоятельно призывают граждан соблюдать меры безопасности.



Как сообщили в Управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии, при отравлении угарным газом следует устранить поступление в помещение газа, вынести пострадавшего на свежий воздух. Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать закрытый массаж сердца и искусственное дыхание до приезда «скорой помощи» или до прихода в сознание.

– Помните, что во время выноса пострадавшего из места, в котором находится опасная концентрация угарного газа, в первую очередь нужно обезопасить себя, чтобы не отравиться тоже. Для этого нужно действовать быстро и дышать через носовой платок или полотенце, – сказали в УЧС Гагаузии.

Угарный газ совершенно не имеет запаха. Симптомами отравления являются мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, бред, галлюцинации, потеря сознания, судороги, передаёт gagauzinfo.md. Отравление угарным газом может привести к смерти человека.