Спасатели призвали аграриев соблюдать пожарную безопасность при уборке урожая хлебов

Спасатели призвали аграриев соблюдать пожарную безопасность при уборке урожая хлебов

Гагаузские спасатели призвали аграриев соблюдать пожарную безопасность при уборке урожая хлебов. 

Основными причинами возникновения пожаров на хлебных массивах является невыполнение и несоблюдение должностными и иными лицами, занятыми на уборке, требований норм и правил пожарной безопасности. В связи с этим управление чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия обращается к должностным лицам обратить особое внимание на выполнение требований норм и правил пожарной безопасности в период подготовки и проведения уборки, передаёт gagauzinfo.md.

Так, следует обратить внимание на подготовку уборочной техники – ее обеспечению первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, кошмой, водой, штыковыми лопатами, метлами и т.д.), выхлопные трубы двигателей должны быть оборудованы исправными искрогасителями, двигателя должны иметь отрегулированные системы питания. Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, автомобильным и железным дорогам, должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.

С наступлением спелости хлебные массивы следует разбить на участки, площадью не более 30 гектар. Между участками делаются прокосы шириной не менее 6 метров. Середина прокоса опахивается шириной не менее 4 метров. В непосредственной близости от убираемых массивов должны дежурить приспособленная для целей пожаротушения техника, трактор с плугом и цистерны с водой. Категорически запрещается сжигание стерни и разведение костров на полях.

Управление ЧС АТО Гагаузия призвали жителей автономии соблюдать нормы и правила пожарной безопасности в летний период. Важно не бросать горящие спички и окурки, не оставлять на освещённых солнцем участках стеклянные бутылки или осколки стекла, не сжигать траву и мусор в ветреную погоду и вблизи деревянных построек. Так же не следует производить бесконтрольное сжигание мусора и сухой травы, и не оставлять без присмотра горящий костёр.

В случае обнаружения пожара нужно начать его тушить, а если это невозможно – следует отойти в безопасное место и позвонить в единую экстренную службу по телефону 112.

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