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Гагаузские спасатели призвали аграриев соблюдать пожарную безопасность при уборке урожая хлебов.

Основными причинами возникновения пожаров на хлебных массивах является невыполнение и несоблюдение должностными и иными лицами, занятыми на уборке, требований норм и правил пожарной безопасности. В связи с этим управление чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия обращается к должностным лицам обратить особое внимание на выполнение требований норм и правил пожарной безопасности в период подготовки и проведения уборки, передаёт gagauzinfo.md.

Так, следует обратить внимание на подготовку уборочной техники – ее обеспечению первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, кошмой, водой, штыковыми лопатами, метлами и т.д.), выхлопные трубы двигателей должны быть оборудованы исправными искрогасителями, двигателя должны иметь отрегулированные системы питания. Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, автомобильным и железным дорогам, должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.

С наступлением спелости хлебные массивы следует разбить на участки, площадью не более 30 гектар. Между участками делаются прокосы шириной не менее 6 метров. Середина прокоса опахивается шириной не менее 4 метров. В непосредственной близости от убираемых массивов должны дежурить приспособленная для целей пожаротушения техника, трактор с плугом и цистерны с водой. Категорически запрещается сжигание стерни и разведение костров на полях.

Управление ЧС АТО Гагаузия призвали жителей автономии соблюдать нормы и правила пожарной безопасности в летний период. Важно не бросать горящие спички и окурки, не оставлять на освещённых солнцем участках стеклянные бутылки или осколки стекла, не сжигать траву и мусор в ветреную погоду и вблизи деревянных построек. Так же не следует производить бесконтрольное сжигание мусора и сухой травы, и не оставлять без присмотра горящий костёр.

В случае обнаружения пожара нужно начать его тушить, а если это невозможно – следует отойти в безопасное место и позвонить в единую экстренную службу по телефону 112.