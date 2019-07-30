Спасатели пришли на помощь рабочим, провалившимся в 8-метровый колодец (ФОТО)

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Сегодня днём сотрудники ГИЧС помогли выбраться из канализационного колодца двум мужчинам в возрасте 37 и 52 лет. Инцидент произошёл в коммуне Чореску.

Мужчины работали над очисткой колодца при помощи водяного насоса. Прибыв на место, спасатели менее чем за 15 минут извлекли двух человек с глубины около 8 метров.

В настоящее время пострадавшие находятся на обследовании в больнице. Предварительно было установлено, что рабочие, вероятнее всего, надышались токсичными веществами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.