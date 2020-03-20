Спасатели пришли на помощь мужчине, которого зажало в автомобиле после ДТП

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Столкновение автомобилей Volkswagen и Ford произошло ночью в столичном секторе Чеканы. В результате помощь понадобилась 40-летнему водителю.

Было установлено, что на пересечении улиц Милеску-Спэтару и Петру Заднипру лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Спасатели извлекли из машины одного из водителей и передали в руки врачей.



Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

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