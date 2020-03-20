Спасатели пришли на помощь мужчине, которого зажало в автомобиле после ДТП

Спасатели пришли на помощь мужчине, которого зажало в автомобиле после ДТП

Столкновение автомобилей Volkswagen и Ford произошло ночью в столичном секторе Чеканы. В результате помощь понадобилась 40-летнему водителю.

Было установлено, что на пересечении улиц Милеску-Спэтару и Петру Заднипру лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Спасатели извлекли из машины одного из водителей и передали в руки врачей.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md