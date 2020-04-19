Спасатели предотвратили пожары в Кишиневе и Гагаузии

0

За последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась более чем в 100 случаях. Сотрудники ГИЧС потушили 81 возгорание, а также предотвратили пожары в Кишиневе и Гагаузии.

В карантинных муниципиях и селах работают 17 спасателей на 6 единицах спецтехники. Они обеспечивают безопасность граждан и оказывают помощь в случае необходимости. Также они передают сообщения через громкоговорители, призывая людей оставаться дома, сохранять социальную дистанцию при посещении общественных мест и обращаться к врачу в случае обнаружения у себя свойственных коронавирусу симптомов. В рисковых ситуациях следует звонить по номеру 112.

Спасатели также отмечают, что доступ в карантинные населенные пункты строго запрещен. Речь о селах Карахасань и Талмаза, а также городах Глодяны, Сорока и Штефан-Водэ. Исключение составляют только представители экстренных служб и те, кто поддерживают жизнедеятельность данных пунктов, предоставляя необходимые населению услуги.

Всего в праздники на службе находятся более 500 пожарных и спасателей. К выездам готовы 150 единиц техники.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.