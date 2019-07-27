Спасатели потушили возгорание сухой растительности в Бессарабке (ФОТО)

0

Днём 26 июля сотрудникам ГИЧС пришлось участвовать в тушении загоревшейся сухой травы в городе Бессарабка. Пожар произошёл на территории бывшей нефтебазы.

На место прибыла бригада пожарных. Было установлено, что пламенем объяты несколько гектаров сухой растительности. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, тем самым не дав пламени перекинуться на само здание.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Огонь успел уничтожить 6 гектаров сухой растительности.