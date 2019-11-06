Спасатели пришли на помощь жительнице Бендер

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В дежурную часть поступил телефонный звонок от бендерчанки. Необходимо было срочно помочь её 16-летней племяннице снять металлическое кольцо с опухшего пальца.

Как выяснилось, массивное украшение девушке подарили около месяца назад. Раньше она носила его на безымянном пальце, а накануне вечером надела на средний. Наутро снять бижутерию девушка не смогла, пишет mvdpmr.org.

В травмпункте городской больницы врачи попытались помочь, однако безуспешно. Мастера ювелирной мастерской также тщетно пробовали распилить украшение при помощи алмазных дисков.

В итоге родственница позвонила спасателям. Вскоре палец девушки удалось освободить: кольцо пришлось разрезать специальным инструментом.