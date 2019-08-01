Спасатели помогли троим водителям выбраться из разбитых в ДТП авто

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Вечером 31 июля сотрудники ГИЧС пришли а помощь трём гражданам, пострадавшим в результате ДТП на севере страны.

Первый инцидент произошёл на трассе M5 в Бричанском районе. Там столкнулись два автомобиля: Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy. В результате оба водителя в возрасте 55 и 63 лет оказались заблокированными в салоне.

Спасателям удалось оперативно эвакуировать водителей из повреждённых автомобилей. Их доставили в больницу с различными травмами.

Также помощь спасателей понадобилась 43-летнему водителю автомобиля Dacia Logan, который во время движения врезался в столб в селе Пояна Шолданештского района. Мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства и причины всех ДТП устанавливаются правоохранительными органами.