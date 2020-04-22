Спасатели объезжают районы страны и информируют граждан о мерах борьбы с COVID-19 (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС продолжают мероприятия по борьбе с распространением COVID-19, в том числе информирование граждан о мерах профилактики коронавируса.

Так, 21 апреля спасатели побывали в нескольких населённых пунктах страны и передали важные аудиосообщения гражданам. Информацию прослушали жители сёл Брынзень, Ханкэуць, Бэдраджий Ной Единецкого района, а также жители Ермоклии, Карахасань, Оланешт, Талмазы и Рэскэець района Штефан-Водэ. Через систему территориального оповещения звуковые сообщения дошли до жителей Крива, Дрепкэуць, Липкан и Щирэуць Бричанского района.

Также в течение вчерашнего дня сотрудники ГИЧС продолжали обеспечивать безопасность граждан в местах, где был введён карантинный режим. В мероприятиях было задействовано 14 спасателей и 8 единиц спецтехники.

Подобные действия продолжатся и в течение следующих дней. Гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию ​​в случае посещения общественных мест и обращаться к врачу при подозрении на коронавирусную инфекцию.

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