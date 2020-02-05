Спасатели напомнили жителям Оргеева и Резины о правилах пожарной безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели напомнили жителям Оргеева и Резины о правилах пожарной безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне ГИЧС совместно с полицией и местными органами власти проводили информационную кампанию по предотвращению пожаров в жилом секторе. Мероприятие проходило в 75 населённых пунктах в Оргеевском и Резинском районах.

В течение вчерашнего дня 117 спасателей и полицейских в составе 23 смешанных групп посетили более 800 частных домохозяйств. В первую очередь, сотрудники ГИЧС проведали многодетные семьи, пожилых людей, а также граждан с ограниченными возможностями. Кроме того, проводились лекции для детей из местных учебных заведений.

В общей сложности, более 2 000 человек прошли информационную подготовку. Гражданам рассказали о правильном использовании печей и отопительных установок в холодное время года, а также раздали информационные листовки с полезной информацией о пожарной безопасности.

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