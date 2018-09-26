Спасатели ГИЧС вызволяли из покорёженной машины пострадавшую в аварии в Пересечино женщину

Женщина-пассажир оказалась заблокированной в легковом автомобиле марки Opel, который стал участником дорожного происшествия сегодня в селе Пересечино.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, вызов в службу 112 поступил сегодня утром. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пассажир легкового автомобиля получил различные травмы и оказался заблокированным. Сотрудникам ГИЧС удалось вызволить женщину в кратчайшие сроки и передать в Службу скорой медицинской помощи районной больницы.

Кроме этого, пожарные выполнили работы по очистке зоны дорожно-транспортного происшествия. Все обстоятельства и причины ДТП предстоит определить правоохранительным органам.

Напомним, что серьёзная авария произошла сегодня на трассе в Оргеевском районе. Там столкнулся грузовик марки Mercedes и легковая машина Opel Vectra, в которой находились водитель и пассажир. Согласно предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу, спровоцировав тем самым ДТП.